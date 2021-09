Il nuovo trailer di "West Side Story" riaccende la magia di Broadway

E' stato diffuso il nuovo trailer di "West Side Story", la nuova versione cinematografica del musical diretto da Steven Spielberg, per ricordarci che arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre. Il film, in ritardo di un anno a causa della pandemia, dovrebbe seguire più fedelmente il musical teatrale originale, lanciato nel 1957 a Broadway e conosciuto a livello internazionale grazie alla prima versione per il grande schermo del 1961, firmata da Robert Wise (che vinse l'Oscar come miglior film e miglior regista).