Il MoMA di New York celebra Ugo Tognazzi

Il Museum of Modern Art di New York dedica a Ugo Tognazzi l'annuale retrospettiva che celebra una grande personalità del cinema italiano. Dal 5 al 30 Dicembre, "Ugo Tognazzi: Tragedies of a Ridiculous Man" ripercorrerà la carriera del grande attore attraverso 25 interpretazioni memorabili, dirette da Pupi Avati, Marco Ferreri, Pietro Germi, Carlo Lizzani, Mario Monicelli, Pier Paolo Pasolini, Dino Risi, Elio Petri, Ettore Scola, Luigi Zampa.