Il miracolo musicale di Ronnie Jones per celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2021 (5 giugno), il cantante e compositore statunitense, storico dj e conduttore televisivo, Ronnie Jones torna con una nuova canzone: " A Miracle ". Un vero e proprio inno alla sostenibilità ambientale, che nasce come colonna sonora del progetto mondiale "AWorld", l’App che guida a vivere in modo sostenibile.

L'App è stata scelta come piattaforma ufficiale per supportare la campagna "ActNow" delle Nazioni Unite per l'azione individuale sui cambiamenti climatici e la sostenibilità. "A Miracle" è stato scritto da Ronnie Jones ed Emilio Foglio , che ne è anche arrangiatore, e realizzato a Los Angeles nel Drumroll Studio, con la produzione artistica di Steve Ferrone & Eric Thorngren. Il videoclip è diretto da Riccardo Quaglio con le animazioni di Nicolò Canova.

Ufficio stampa

Ronnie Jones è uno dei cantanti blues & soul più originali e versatili della scena musicale mondiale. Italiano d’adozione, dalla fine degli anni ’70 è stato lo storico conduttore di “Pop Corn” su Canale 5 e, ancora oggi, a 83 anni, è uno show-man che entusiasma l’audience (si ricordi la sua meravigliosa partecipazione a "All Together Now" dello scorso anno) con le sue coinvolgenti live performance, in cui canta, intrattiene, racconta aneddoti tra Stati Uniti, Londra e Milano. La sua innata empatica umanità, fa di lui il testimonial più efficace del messaggio di "A Miracle".