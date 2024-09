Dopo la poco fortunata avventura in Sardegna del primo capitolo, il Signor Imbruttito (Germano Lanzoni) è tornato alla vita di prima a Milano, sempre divisa tra l’office e la family, composta dalla Wife Laura (Laura Locatelli) e da suo figlio, il Nano (Leonardo Uslengo), che nel frattempo si è trovato una fidanzata (Charlotte M). Tutto cambia quando il Boss (Claudio Bisio) comunica la vendita dell’azienda alla multinazionale americana Blacksun, fondata da Frank Black (Francesco Mandelli), quarantenne proveniente dalla Silicon Valley ed enfant prodige degli startupper. A gestire la transizione, l’eccentrico imprenditore Aldo Brusini (Paolo Calabresi) e il Nano in persona. La “svolta americana”, tutta a suon di inclusività, open space, smart working e green attitude, cozza contro tutto ciò in cui crede l’Imbruttito. Lo svelamento del nuovo board aziendale sarà uno shock: mentre il suo fedele scudiero e stagista Giargiana (Valerio Airò Rochelmeyer), lo Statale (Renato Avallone) e l’Imbruttita (Brenda Lodigiani) vengono promossi, l’Imbruttito si troverà licenziato a sorpresa; la goccia che ha fatto traboccare il vaso, una sua recente gaffe: aver apostrofato in modo poco felice un giovane rider in ritardo con la consegna. A seguito di dissapori in famiglia, il “king di Milano” si ritrova anche senza casa e completamente al verde, incapace di trovare una nuova occupazione di fronte al mercato del lavoro di oggi, finché assiste a un incidente stradale in cui è coinvolto proprio quel giovane rider, Martin (Maurizio Bousso); dopo averlo aiutato lo accompagna a casa, una cascina alle porte di Milano che il ragazzo condivide con alcuni inquilini. Chi africano, chi rumeno, il gruppo, composto da Martin, Karima (Martina Sammarco), Obi (Tommy Kuti) e Adrian (Tiberio Cosmin) gli offre ospitalità a patto di lavorare gratis per loro. L’Imbruttito si trova così a confrontarsi coi mestieri più umili come il rider, il barista e il dog sitter, scoprendo un mondo sconosciuto fatto di persone da lui mai considerate, che nonostante abbiano lauree, master e competenze, sono costrette a fare lavori che nessuno vuole più. Ma, forse, per lui è l’occasione di un riscatto professionale e umano.