Il #MeToo rivoluziona anche Miss Universo: in giuria solo donne

Il 2018 è stato sicuramente l'anno del #MeToo, la cui rivoluzione ha toccato vari ambiti, anche i concorsi di bellezza. Dopo che Miss America ha cancellato la prova in costume, arriva una grande novità anche per Miss Universo. Per la prima volta nella sua storia avrà una giuria di sole donne: imprenditrici, donne d'affari ed esperte del settore. Lo ha annunciato l'organizzazione della 67ma edizione del concorso che quest'anno si svolgerà il 17 dicembre a Bangkok, in Thailandia.