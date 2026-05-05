Il Met Gala 2026 lancia la tendenza capezzoli in vista

Met Gala, tendenza capezzoli in vista
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Molti i look audaci e gli abiti scultura che esaltano le forme. Capofila di questa nuova tendenza le sorelle Kim, Kendall e Kylie Kardashian/Jenner
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Al Met Gala 2026 sono di tendenza i capezzoli in vista: molti i look trasparenti e audaci oltre agli abiti scultura creati ad arte per esaltare le forme delle dive. Capofila di questa nuova tendenza sono state le sorelle Kim, Kendall e Kylie Kardashian/Jenner che ancora una volta hanno catalizzato l'attenzione con i loro outfit super sexy.
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Stesso trend enfatizzato nel suo bellissimo abito di Gap Studio (firmato da Zac Posen) da Kendall Jenner. Alla sua dodicesima partecipazione all'evento di beneficenza, Kendall ha indossato un elegante vestito color nude drappeggiato e tinto a mano con il tè. Kendall ha rivelato che Posen le aveva scritto una lettera in cui parlava di una possibile collaborazione al Met Gala, quindi è stato un po’ un caso del destino. "Voleva essere una dea", ha detto Posen a Vogue, “è la dea di Nike, del gioco e del divertimento”.
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Con Kim Kardashian l'abito diventa anni '60, con un busto sagomatissimo opera dell'artista Allen Jones, caratterizzato da ombelico intagliato e seno a punta e abbinato a una gonna di Whitaker Malem e un paio di Christian Louboutin. Bustier con seno scultura anche per Hailey Bieber in Saint Laurent, mentre la star di Bridgerton Simone Ashley ha scelto di mettersi a nudo in un abito argentato a maglia metallica di Stella McCartney, che lasciare quasi nulla all'immaginazione. Così come Irina Shayk in un Alexander Wang molto minimal.
© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner
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