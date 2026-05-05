Il Met Gala 2026 lancia la tendenza capezzoli in vista

Stesso trend enfatizzato nel suo bellissimo abito di Gap Studio (firmato da Zac Posen) da Kendall Jenner. Alla sua dodicesima partecipazione all'evento di beneficenza, Kendall ha indossato un elegante vestito color nude drappeggiato e tinto a mano con il tè. Kendall ha rivelato che Posen le aveva scritto una lettera in cui parlava di una possibile collaborazione al Met Gala, quindi è stato un po’ un caso del destino. "Voleva essere una dea", ha detto Posen a Vogue, “è la dea di Nike, del gioco e del divertimento”.