Il maestro Daniele Gatti annulla una serie di impegni per accertamenti clinici

A causa di problemi di salute, il maestro Daniele Gatti si vede costretto a cancellare in via precauzionale alcuni impegni professionali assunti nei prossimi mesi. Il maestro, da pochi giorni nominato direttore del teatro dell'Opera di Roma, tornerà comunque sul podio della Capitale a partire da domenica 9 dicembre, per dirigere le restanti recite di "Rigoletto" in cartellone.