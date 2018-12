Daniele Gatti nominato direttore del teatro dell'Opera di Roma

Una nomina importante intanto per il prestigio del nome in questione, ma anche perché mette fine a una lunga parentesi (nove anni) in cui il ruolo per il teatro romano è stato vacante. Gatti, 57 anni, resterà in carica per tre anni, dal 1 gennaio prossimo al 31 dicembre 2021 e assicurerà la direzione di tre opere per ogni stagione a partire dalla 2019-20.



"Oggi è un giorno speciale - ha sottolineato Fuortes -. Dopo parecchi anni il Teatro dell'Opera ha di nuovo un direttore musicale, un grande direttore musicale. Questa nomina nasce da tempo, non è improvvisata. Quando nel 2015 fui confermato il teatro stava rinascendo e uno dei punti che ho ritenuto centrali era appunto il direttore musicale. Per me è una grande felicità perché la prima persona a cui ho pensato e' stata Gatti". Fuortes ha fatto notare che anche grazie al maestro - che nel 2016 ha aperto la stagione con "Tristan und Isolde", l'anno scorso ha diretto la Damnation de Faust e proprio domenica scorsa ha inaugurato con Rigoletto la stagione 2018-19 - il Teatro ha raddoppiato gli incassi negli ultimi quattro anni passando da 7 a 14 milioni di euro.



"Torno a Roma dopo tanti anni - ha osservato Gatti ricordando che dal 1992 al 1997 è stato direttore musicale di Santa Cecilia -. Con la formidabile orchestra del Teatro dell'Opera l'incontro è stato positivissimo. E' un matrimonio che mi impegnerà nei prossimi tre anni. Il mio desiderio è far sì possa contare su un teatro di eccellenza e qualità. La Capitale deve avere un teatro degno della storia e della tradizione di questa città. A Roma mi sento un po' a casa mia".



"E' solo l'inizio" ha detto rivolta a Gatti Virginia Raggi al termine del lungo applauso tributato al maestro dalla platea. "E' una sorpresa che ci siamo voluti tenere - ha detto la sindaca, che presiede la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma - e che annunciamo oggi. Il teatro è fatto di persone il cui lavoro va tutelato. E deve essere un centro propulsore di cultura. Roma deve tornare ad avere il ruolo di Capitale e, in particolare, di Capitale della cultura. Benvenuto maestro".