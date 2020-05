Il futuro del cinema? In streaming: il cartoon "Trolls World Tour" incassa 100 milioni di dollari in 3 settimane 

Cento milioni di dollari incassati in Usa in sole tre settimane . E' l'incredibile e inaspettato risultato ottenuto dal cartoon "Trolls World Tour" , tra i primissimi film usciti direttamente in streaming, su piattaforme digitali, in tempi di crisi da coronavirus. Universal, che ne firma la produzione, ha scelto di convertirsi immediatamente ai film on demand come soluzione d'emergenza. E mai decisione sembra essere stata più azzeccata.

I numeri stridono con la crisi imperante che regna nel mondo del cinema, dove le sale chiuse segnano record di perdite mai registrate e le produzioni cinematografiche sono bloccate ormai da mesi in tutto il mondo.

Grande schermo in declino e rivalutazione del cinema da divano?

Non si possono fare previsioni, ma chi ha puntato sullo streaming ha sicuramente visto lontano.

Non si conoscono tuttavia ancora le cifre degli altri film usciti in streaming e il successo di "Trolls World Tour" è sicuramente legato anche al fatto che si tratta di un cartoon adatto per famiglie e per le lunghe giornate di lockdown, che tutti hanno dovuto trascorrere a casa. Ogni previsione è quindi azzardata. Quel che è certo è che la domanda da farsi a breve sarà se rinviare ancora l'uscita di pellicole attesissime come "007 No Time To Die" o scegliere di divulgarli direttamente on demand.

Scelte difficili che aprono scenari inquietanti per il cinema mondiale, ma è presto per capire veramente quale sarà la direzione da prendere per poter continuare a produrre film.

