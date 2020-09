Il figlio di Will Smith è un temerario: Jaden 3 minuti a -140°

Temerario e spericolato Jaden Smith , figlio 22enne di Will e Jada Pinkett Smith , si è messo alla prova con un'ambiziosa acrobazia. Il giovane rapper ha testato i suoi limiti resistendo per 3 minuti in una camera criogenica a -140°, incoraggiato da David Blaine illusionista statunitense noto per le sue imprese di resistenza e detentore di diversi record del mondo.

"Cercherò di rimanere lì il più a lungo possibile", ha detto Jaden a Davide, prima di entrare nella criocamera, come mostra il video YouTube pubblicato dall'illusionista.

Proprio in questi giorni Blaine, 47 anni, ha compiuto la sua ennesima impresa e come nel film della Disney, "Up!" ha "volato" sopra il deserto dell’Arizona, trainato da una montagna di palloncini salendo fino a una altezza di 5000 metri per poi tornare a terra con il paracadute. Per preparasi all'impresa l'uomo si è allenato proprio in una criocamera.

Jaden Smith non è arrivato a tanto ma, offrendosi volontario per entrare nella criocamera, ha sicuramente superato i suoi limiti con successo. "Ci sono molti atleti professionisti che non possono farlo. Durano dai 30 ai 40 secondi...", ha spiegato uno dei collaboratori di Blaine al ragazzo, prima che entrasse nella cabina.

La crioterapia è una tecnica che sfrutta le proprietà lenitive e ricostituenti del freddo per trattamenti di fisioterapia e di medicina estetica e una camera criogenica, o criocamera, è un ambiente raffreddato con azoto liquido, al cui interno si possono raggiungere temperature molto basse, fino a -140°.

