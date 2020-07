Il figlio di Vasco Rossi a processo per omissione di soccorso, ma lui si difende: "Mi sono fermato"

LEGGI ANCHE > Vasco Rossi festeggia i 43 anni di "Silvia" e mostra per la prima volta il suo volto: "Abitava vicino a casa mia..."

Nell’auto del figlio di Vasco Rossi c’erano un suo amico (alla guida) e una ragazza. Il veicolo si è scontrato in zona Balduina con un'auto su cui viaggiavano alcune ragazze. "Ho detto al mio amico di fare il cid e me ne sono andato con la ragazza perché era molto scossa dall’incidente, sapendo che stavano facendo il cid ero tranquillo", ha raccontato Davide davanti al giudice. E poi ha continuato: "Guidava il mio amico, ma visto che l’auto era mia l’ho chiamato subito per assicurarmi che avesse firmato l’ammissione di responsabilità. La verità è che pago il peso di essere figlio di Vasco Rossi, è una lama a doppio taglio, e mi prendo pregi e difetti. Sempre per rifarsi su mio padre. Canto e faccio il dj, non navigo nell’oro. Anche sul lavoro ne pago le conseguenze".

L'amico, accusato di favoreggiamento, sostiene di essere lui alla guida dell'auto e conferma la versione di Rossi. Inoltre è stato appurato che aveva la patente scaduta da 4 mesi, ma lui in aula commenta: "Non lo sapevo, l’ho scoperto dopo".

