Il doppiatore di Winnie the Pooh accusato di stupro

Pesanti accuse pendono sul capo di Jim Cummings, l'attore che ha prestato la voce a Winnie the Pooh e ad altri personaggi Disney. La ex moglie Stephanie Cummings lo ha denunciato per stupro, oltre che per violenze sul cagnolino di famiglia. L'attore non ha mai contestato veramente i fatti riferiti dalla donna, ma si è difeso affermando che i suoi tentativi di avvicinarsi fisicamente a lei fossero solo uno scherzo.