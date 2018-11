Il cast di "Mrs. Doubtfire" si riunisce con un pensiero a Robin Williams

Brosnan ha ricordato la famosa scena del ristorante, in cui Robin Williams si sdoppia tra il ruolo maschile e quello femminile per non perdere lavoro e famiglia. Durante il ciak l'attore improvvisò un monologo a luci rosse, per far apparire gli altri attori realmente sotto shock. "Venendo qui ho rivisto la scena del ristorante. C'è un mio primo piano sconvolto, mentre lui dice le cose più folli e inappropriate riguardo al personaggio interpretato da Sally (Field ndr.)" ha dichiarato.



"Robin era una guida" ha detto Lawrence, che interpretava il figlio Chris. "Una volta improvvisamente venne verso di me e disse 'comunque, non usare droghe! Mi hanno fatto un casino nel cervello, sono serio. Non usarle'. Mi è rimasto impresso e mi ha aiutato durante l'adolescenza e nei miei vent'anni, quando mi sono trasferito a Los Angeles".



Williams fu un faro anche per Jakub, che interpretava la sorella maggiore e all'epoca aveva 14 anni. "Una delle cose più potenti nel lavorare con lui era la sua onestà nel parlare della dipendenza e della depressione. Ho sofferto di ansia per tutta la mia vita e il fatto che lui ne parlasse apertamente ebbe un forte impatto su di me... E' una cosa di cui abbiamo avuto bisogno 25 anni fa e di cui abbiamo bisogno ancora adesso".