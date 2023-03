iHeartRadio Music Awards, Taylor Swift e Harry Styles trionfano, ma Heidi Klum seminuda ruba la scena

Trionfatore con ben tre riconoscimenti anche Harry Styles , artista dell'anno, Fave Tour Style e Fave Residency. Ma a rubare la scena ai cantanti sono state le tante bellezze seminude e con look vedo non vedo che hanno sfilato sul red carpet. Tra le più sexy: Heidi Klum.

Inguainata in uno splendido abito blu con cut-out frontale e spacco laterale che metteva in risalto le sue lunghissime gambe, la modella ha catalizzato i flash dei fotografi.

Super bollenti anche il look di Delilah Belle Hamlin con un abito trasparente a collo alto marrone e quello dell'attrice Chrishell Stause che ha scelto un abito nero scollato su alti tacchi neri.

Madison Beer in mini dress ha lasciato ben poco all'immaginazione.



Gli iHeartRadio Music Awards La cerimonia, che si svolge ogni anno, è organizzata dalla radio statunitense iHeartRadio che celebra i protagonisti della scena musicale statunitense e non.

Innovator Award Nel ritirare il suo Innovator Award Taylor Swift, che ha recentemente cominciato il suo “Eras Tour”, ha parlato dell’importanza del fallimento incoraggiando soprattutto i giovani a darsi la possibilità di sbagliare, seguendo però sempre le proprie intuizioni e scegliendo ciò che sentono come giusto per sé stessi: "Voglio davvero, davvero, che tutti sappiano, specialmente i giovani, che le centinaia o le migliaia di idee stupide che ho avuto sono ciò che mi ha portato alle mie buone idee. Dovete darvi la possibilità di fallire. Faccio del mio meglio per non fallire perché è imbarazzante, ma mi concedo di farlo e dovreste farlo anche voi. Andateci piano con voi stessi e fate solo le scelte giuste che vi sembrano giuste per voi. E un giorno qualcuno potrebbe pensare che siete stati 'innovativi'".

La Swift ha ricevuto l'Innovator Award anche per il suo impatto globale sulla cultura pop. Secondo iHeartRadio, l'artista vincitrice del Grammy non solo ha avuto una carriera di successo, ma è stata "una sostenitrice dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ+, usando la sua musica e la sua piattaforma per ispirare i giovani a usare il loro potere di voto".

Durante la cerimonia, Pink ha ricevuto l'Icon Award per "il suo impatto sulla cultura pop, la longevità e la continua rilevanza come forza radiofonica e itinerante con una fedele base di fan in tutto il mondo".

Oltre a lei, che si è esibita cantando la title track del suo nono album "Trustfall", su una piattaforma illuminata di viola, hanno cantato anche Kelly Clarkson, Keith Urban, Pat Benatar e Neil Giraldo, Muni Long, Cody Johnson .





Ecco la lista di tutti i premiati

Song of the Year

“Anti-Hero”- Taylor Swift



Artist of the Year

Harry Styles



Best Duo/Group of the Year

Imagine Dragons

Best Collaboration

“Unholy” – Sam Smith & Kim Petras

Best New Pop Artist

Jax

Country Song of the Year

“She Had Me At Heads Carolina” – Cole Swindell

Country Artist of the Year

Morgan Wallen

Best New Country Artist

Cody Johnson

Afrobeats Artist of the Year

Tems

Wizkid

Hip-Hop Song of the Year

“WAIT FOR U” – Future ft. Drake & Tems

Hip-Hop Artist of the Year

Drake

Best New Hip-Hop Artist

GloRilla

Latto



R&B Song of the Year

“I Hate U”- SZA

R&B Artist of the Year

SZA

Best New R&B Artist

Muni Long

Alternative Song of the Year

“Enemy (from the series Arcane League of Legends)”- Imagine Dragons

Alternative Artist of the Year

Red Hot Chili Peppers

Best New Artist (Alternative & Rock)

Giovannie and the Hired Guns

Rock Song of the Year

“Black Summer”- Red Hot Chili Peppers





Rock Artist of the Year

Papa Roach

Dance Song of the Year

“I’m Good (Blue)”- David Guetta & Bebe Rexha

Dance Artist of the Year

Anabel Englund

Latin Pop/Reggaeton Song Of The Year

“MAMIII”- Becky G & Karol G

Latin Pop/Reggaeton Artist of the Year

Bad Bunny

Regional Mexican Song of the Year

“Cómo Te Olvido” – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Best New Latin Artist

Kali Uchis

Best Lyrics (Socially Voted Category)

“Anti-Hero” – Taylor Swift

Best Music Video (Socially Voted Category)

“Yet To Come” – BTS





Best Fan Army (Socially Voted Category)

“BTSArmy”- BTS



Social Star Award (Socially Voted Category)

JVKE

TikTok Bop of the Year (Socially Voted Category)

“Bejeweled”- Taylor Swift

Favorite Documentary (Socially Voted Category)

“Selena Gomez: My Mind & Me” – Selena Gomez

Favorite Tour Style (Socially Voted Category)

Harry Styles

Favorite Residency (Socially Voted Category)

“Love On Tour” – Harry Styles

Favorite Use of a Sample (Socially Voted Category)

Taylor Swift’s “Question…?” – sampled Taylor Swift’s “Out Of The Woods”