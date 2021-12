I teneri auguri natalizi di John Travolta nel lettone con i figli

Condividendo un tenero video in cui è in un lettone sotto le coperte con i suoi due figli, Benjamin 11 anni e Ella, 21 e il loro cagnolino, mentre legge loro una favola natalizia, John Travolta augura a tutti Buon Natale. In un'altra clip l'attore mostra altri momenti deliziosamente natalizi dalla sua casa nel Maine, mentre i ragazzi suonano davanti al caminetto e giocano con il loro amico a quattro zampe.