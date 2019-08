I Rolling Stones sbarcano su Marte: la Nasa dà il nome della band ad una pietra

La fama dei Rolling Stones , la cui musica ha avuto per decenni una portata globale sulla Terra, si estende ora anche... su altri pianeti. La band sbarca infatti su Marte , grazie ad una iniziativa del team che ha sviluppato il lander InSight della NASA (missione spaziale per l'esplorazione di Marte), il quale ha battezzato una formazione rocciosa sul Pianeta Rosso proprio in onore del gruppo capitanato da Mick Jagger, ovvero "Rolling Stones Rock".

Leggermente più grande di una pallina da golf, la roccia sembra aver rotolato di circa 1 metro il 26 novembre 2018, spinta dai propulsori di InSight mentre l'astronave atterrava su Marte per studiare l'interno profondo del Pianeta Rosso. Nelle immagini scattate da InSight il giorno successivo, è possibile vedere diversi punti nel terreno rosso-arancione che tracciano il percorso della Rolling Stones Rock, il più lungo percorso di una roccia osservato dalla NASA al momento dell'atterraggio con un veicolo spaziale su un altro pianeta. "Il nome Rolling Stones Rock si adatta perfettamente", ha dichiarato Lori Glaze, direttore della Planetary Science Division della NASA a Washington.



"Parte della missione della NASA è condividere il nostro lavoro con un pubblico vario. Quando abbiamo scoperto che gli Stones sarebbero stati a Pasadena, onorarli sembrava un modo divertente per entrare in contatto con i fan di tutto il mondo." I nomi scientifici ufficiali per luoghi e oggetti in tutto il sistema solare - inclusi asteroidi, comete e punti specifici sui pianeti - possono essere designati solo dall'Unione Astronomica Internazionale. Ma gli scienziati che lavorano con i rover Mars della NASA hanno dato parecchi soprannomi non ufficiali alle rocce e ad altre manifestazioni geologiche. In questo modo e' più facile per loro dibattere dei diversi oggetti e fare riferimenti in articoli scientifici. Quindi, mentre il nome Rolling Stones Rock e' informale, apparirà ciononostante sulle mappe funzionali del Pianeta Rosso.