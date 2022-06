Rolling Stones a Milano, Mick Jagger conferma: "Ci vediamo a San Siro domani"

A confermarlo è Mick Jagger stesso, che appare per la prima volta dopo l'infezione da Covid sui social e scusandosi per i live rimandati, quello di Amsterdam, e annullati come quello di Berna, dice ai fan: "Ci vediamo domani a San Siro". La conferma arriva anche dal profilo ufficiale della band, che condivide lo scatto di una gru e scrive: "La troupe è impegnata ad allestire il palco sotto il glorioso sole italiano, non vediamo l'ora di vedervi domani sera allo stadio San Siro!".

"Ciao a tutti, grazie moltissime per i vostri messaggi affettuosi. Li ho molto apprezzati. Sono dispiaciuto per l'inconveniente degli show annullati, ma martedì saremo sul palco a Milano, ci vediamo li'". Questo il videomessaggio di Mick Jagger, rimessosi dopo la positività al Covid, ai suoi fan.

Poche ore prima i

Rolling Stones

avevano condiviso un post scrivendo: "Purtroppo dobbiamo annunciare che, nonostante tutti gli sforzi, il concerto dei Rolling Stones a Berna, in Svizzera, non può essere riprogrammato e purtroppo è cancellato". La date di Amsterdam è stata invece riprogrammata al 7 luglio.

"I promotori dei concerti degli Stones hanno lavorato duramente tutta la settimana e hanno provato tutto il possibile per trovare una data o un luogo alternativo per il concerto in Svizzera, ma purtroppo questo non è stato possibile.La band desidera inviare grandi scuse a tutti i fan in Svizzera che hanno comprato i biglietti e sono profondamente rattristati di non potersi esibire a Berna in questo tour". I biglietti saranno rimborsati dal 21 giugno al 17 luglio 2022.