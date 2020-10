I Maneskin tornano dopo due anni e si mettono a nudo con "Vent'anni"

Il ritorno dei Maneskin Foto di Oliviero Toscani Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Foto Francis Delacroix Ufficio stampa 3 di 6 Foto Francis Delacroix Ufficio stampa 4 di 6 Foto Francis Delacorix Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel brano scritto dai Maneskin e prodotto con Fabrizio Ferraguzzo si intrecciano i pensieri di Damiano con quelli del suo alter ego più maturo, dando vita a un dialogo che vuole incoraggiare i ventenni disillusi che vivono sotto il peso dei giudizi e delle incertezze sul futuro: "Ho scritto quello che io stesso avrei voluto sentirmi dire da qualcuno più adulto ora che ho vent'anni. Raccontiamo i nostri 20 anni per parlare ai nostri coetanei, ma anche alle persone più grandi di noi".

Per il gruppo rivelazione del 2017 dopo la partecipazione a "X Factor" il nuovo singolo è il primo passo per nuovi progetti e una nuova fase artistica: "Abbiamo voglia di fare qualcosa che vada oltre il profitto, non vogliamo essere di passaggio, ma fare qualcosa di significativo in questa vita. Lasciare il segno. Se non fossimo riusciti a fare i musicisti la nostra vita sarebbe stata vuota, ma per nessuno di noi era contemplato un piano B. Siamo andati all'all-in e per fortuna avevamo un poker d'assi".

A firmare la campagna di lancio del brano, nato durante il lockdown, il fotografo Oliviero Toscani che ha ritratto i quattro ragazzi nudi e stretti in un abbraccio. "Volevamo rappresentare l'amore privo di sovrastrutture e pregiudizi. La libertà sessuale e del proprio corpo, per essere se stessi".

