È morto David Harris, era stato Cochise ne "I guerrieri della notte"

Basato sull'omonimo romanzo di Sol Yurick del 1965, il film diretto da Walter Hill racconta le peripezie di una gang di New York, i Guerrieri, che, incolpata dell'omicidio del capo di tutte le band segue una banda di New York, deve tornare dal Bronx al proprio quartiere di Coney Island attraversando tutta la città inseguita dalle altre bande. Il personaggio di Harris, Cochise, spiccava rispetto agli altri per la sua particolare scelta di stile, che comprendeva una fascia per capelli con pettinatura afro e una grande collana di turchesi in segno di ribellione.