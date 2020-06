I Golden Globe seguono gli Oscar: rinviata la cerimonia 2021

La Hollywood Foreign Press Association ha deciso di rinviare la cerimonia dei Golden Globe 2021 per le preoccupazioni legate alla pandemia. La premiazione si svolgerà il 28 febbraio invece che a inizio gennaio, come inizialmente previsto. Il 28 febbraio è il giorno in cui ci sarebbe dovuta essere la notte degli Oscar , a sua volta posticipata al 25 aprile.

"Siamo lieti di annunciare che la 78esima edizione dei Golden Globe Award si svolgerà domenica 28 febbraio 2021. La cerimonia andrà in onda coast-to-coast dalle 17 alle 20 dal Beverly Hilton di Beverly Hills, in California" recita il post dell'account Twitter ufficiale dei Golden Globe.

La data per il 2021 non è mai stata effettivamente annunciata, ma da tradizione lo spettacolo va in onda il primo fine settimana di gennaio. In questa maniera gli importanti riconoscimenti americani di cinema e serie tv di solito danno il via alla stagione dei premi cinematografici.

La decisione arriva dopo che in questi mesi la pandemia ha portato alla chiusura dei cinema e ha fermato tutte le produzioni. "Per soddisfare le produzioni cinematografiche e televisive nazionali e internazionali, l'HFPA fornirà ulteriori consigli sull'ammissibilità, il periodo di votazione e il calendario riveduto degli annunci di appuntamento nelle prossime settimane", hanno affermato gli organizzatori.

