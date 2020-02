I Foo Fighters festeggiano 25 anni di carriera con un post celebrativo e un tour speciale

I Foo Fighters compiono 25 anni e per festeggiare faranno una serie di concerti che ripercorrerà esattamente le stesse tappe del tour d'esordio della band nel 1995. Il "Van Tour 2020" prenderà il via il 12 aprile dalla Talking Stick Resort Arena a Phoenix e attraverserà quelle città americane che un quarto di secolo fa la band raggiunse in furgone, esibendosi questa volta nei palazzetti e non più in piccoli club. Dave Grohl e soci hanno postato sui social anche un momento nostalgia con la foto del loro primo concerto assoluto.

La band ha scritto a commento della foto d'"epoca": "C'è un momento nella storia di ogni band in cui decidi che è il momento di caricare l'attrezzatura e portare la musica al pubblico per la prima volta. Questo era il nostro, 25 anni fa oggi. Festa al Marine Store, Seattle".

Per quanto riguarda il tour, in un comunicato stampa, la band accenna ad altri concerti in posti più piccoli, simili a quelli in cui hanno suonato nel 1995. “Al netto dei club in cui abbiamo suonato allora e che nel frattempo hanno chiuso, portare i Foo Fighters in quei locali sarebbe pazzesco, no? Restate sintonizzati per conoscere la risposta a questa domanda”.

Ogni tappa del tour celebrativo prevederà un concerto e un'anteprima della proiezione di "What Drives Us". Si tratta di un documentario in cui Dave Grohl cerca di capire perché i musicisti scelgano una vita di sacrifici, stando per gran parte dell’anno lontani da amici e famiglie, viaggiando spesso stipati in un piccolo van. II gruppo americano sarà poi anche in Italia, il 14 giugno agli I-Days in programma a Mind, il Milano Innovation District.





