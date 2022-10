I Coma Cose tornano con il singolo "Chiamami"

"E' un urlo a chi ti manca, un invito a risentirsi… con gli altri, ma anche con te stesso" spiegano Fausto Lama e California. Il brano segna un nuovo capitolo della loro carriera e anticipa il nuovo album, in uscita in autunno.

"Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul 'troppo di tutto' e inevitabilmente ci siamo chiesti che senso ha oggi fare musica?", contnuano.

Scritto dai Coma Cose insieme a Fabio Dalè e Carlo Frigerio, "Chiamami" è trainato da batteria e chitarre, su cui le voci di Fausto e Francesca dialogano in un denso botta e risposta. Chiamami, e poi parlami, cercami, pensami, parole che restituiscono l’importanza di non perdersi e di esserci l'uno per l'altra, sempre e comunque. Un sostegno che parte dai gesti più istintivi e fondamentali nelle relazioni umane, come può esserlo una semplice telefonata.



In occasione della release, Fausto e California hanno invitato il loro pubblico a partecipare a un’iniziativa misteriosa. I fan si sono registrati dopo aver pre-salvato il brano e si sono ritrovati in Largo La Foppa a Milano, di fronte a una cabina telefonica allestita per l’occasione dove hanno potuto ascoltare la canzone in anteprima. I Coma Cose hanno poi chiamato personalmente i fan presenti, tramite la cornetta della cabina, instaurando delle conversazioni con ogni singolo partecipante e creando così un momento d’intimità unico nel suo genere.



I Coma Cose si sono fatti conoscere nel 2021 al Festival di Sanremo con il brano "Fiamme negli occhi", disco d’oro in sole tre settimane (ad oggi doppio disco di platino). Il 16 aprile 2021 esce l'album d'esordio "Nostralgia" a cui fa seguito il nuovo progetto discografico, atteso per l'autunno.