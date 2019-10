I Coldplay annunciano il nuovo album, arriva "Everyday Life": ecco le prime canzoni

Dopo aver disseminato alcuni indizi con un'originale campagna promozionale, i Coldplay hanno annunciato ufficialmente l’uscita mondiale del loro ottavo album, " Everyday Life ", prevista per venerdì 22 novembre. Sarà un album doppio. Sono stati intanto svelati due dei brani che lo compongono, " Orphans " e " Arabesque ", già disponibili in download e accompagnati da video lyric.

Il disco sarà diviso in due parti, "Sunrise" e "Sunset" e durerà nel complesso 53 minuti. "Everyday Life" è stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. Curiosa l’immagine di copertina che si rifà a una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland.

La scorsa settimana dei misteriosi poster con quell’immagine sono apparsi in tutto il mondo, da São Paulo a Tokyo passando per Milano, mentre i I primi dettagli del disco erano stati svelati all’inizio della settimana quando la band ha spedito via posta tradizionale una carta autografata a 500 fan in tutto il mondo..

Questa la tracklist dell’album, rivelata dalla band sotto forma di annuncio pubblicitario sui quotidiani di tutto il mondo:

Sunrise

Sunrise

Church

Trouble In Town

BrokEn

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque When I Need A Friend

Sunset

Guns

Orphans

Èkó

Cry Cry Cry

Old Friends

بنی آدم

Champion Of The World

Everyday Life