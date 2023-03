Hugh Grant: "Da quando ci sono i cellulari sul set gli attori non fanno più sesso"

Tempi grami per Hugh Grant. L'attore inglese è sempre stato un personaggio capace di far parlare di sé e sicuramente uno che non ha mai disprezzato la possibilità di divertirsi, anche sul set. Ma pare che i nostri tempi abbiano smorzato qualunque tipo di trasgressione anche tra gli attori che si trovano a dividere per qualche tempo lo stesso set. Ma per fortuna c'è Quentin Tarantino a tenere alta la bandiera del cinema di una volta, anche se il regista ha annunciato di star girando il decimo e ultimo film della sua carriera.

Hugh Grant: "Ho un sedere incredibile!" L'attore, durante l'ospitata al "Late Show" di Colbert, ha anche parlato della sua partecipazione al film "Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri", dove figura nel cast insieme a Chris Pine e Regè-Jean Page. "Page ha detto che facendo questo film gli è venuto un sedere pazzesco perché i combattimenti richiedevano un sacco di squat", gli ha fatto notare Colbert che poi gli ha chiesto quanti squat avesse fatto lui. "Tantissimi. Infatti ho un sedere incredibile anche io!" ha risposto Grant.