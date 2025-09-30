Logo Tgcom24
IL 2 OTTOBRE

Gli Hooverphonic celebrano i 25 anni di "The Magnificent Tree" in concerto a Milano

30 Set 2025 - 12:13
Era il 2000 quando gli Hooverphonic, band belga autrice di un raffinato trip hop usciva dalla categoria "culto" per diventare un fenomeno di massa. Merito dell'album "The Magnificent Tree" e di almeno due singoli dallo straordinario successo, "Jackie Cane" e "Mad About You". Ora, 25 anni dopo, il gruppo è in tour per celebrare quell'uscita e arriva a Milano, dove sarà di scena giovedì 2 ottobre ai Magazzini Generali

Pubblicato il 26 settembre 2000, "The Magnificent Tree" è il terzo album in studio del gruppo. Caratterizzato da arrangiamenti più ricercati, sonorità più cupe e introspettive, con un perfetto equilibrio tra atmosfera sognante e momenti drammatici, rispetto ai primi due album ("A New Stereophonic Sound Spectacular" e "Blue Wonder Power Milk") segna una evidente maturazione e un deciso salto in avanti, diffondendo la popolarità degli Hooverphonic ben al di là dei confini del Belgio. Con oltre 250mila copie vendute nel mondo è il maggior successo commerciale del gruppo composto da Alex Callier (bassista e compositore), Raymond Geerts (chitarra) e Geike Arnaert (voce). Dall'album oltre che i due già citati furono estratti altri due singoli, "Vinegar & Salt" e "Out of Sight". 

