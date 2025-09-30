Gli Hooverphonic celebrano i 25 anni di "The Magnificent Tree" in concerto a Milano

Pubblicato il 26 settembre 2000, "The Magnificent Tree" è il terzo album in studio del gruppo. Caratterizzato da arrangiamenti più ricercati, sonorità più cupe e introspettive, con un perfetto equilibrio tra atmosfera sognante e momenti drammatici, rispetto ai primi due album ("A New Stereophonic Sound Spectacular" e "Blue Wonder Power Milk") segna una evidente maturazione e un deciso salto in avanti, diffondendo la popolarità degli Hooverphonic ben al di là dei confini del Belgio. Con oltre 250mila copie vendute nel mondo è il maggior successo commerciale del gruppo composto da Alex Callier (bassista e compositore), Raymond Geerts (chitarra) e Geike Arnaert (voce). Dall'album oltre che i due già citati furono estratti altri due singoli, "Vinegar & Salt" e "Out of Sight".