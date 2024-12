Il legame tra Como e le star di Hollywood è iniziato con l'arrivo di George Clooney a Laglio. Se prima i dintorni del lago era stati solo un set cinematografico ("Star Wars: Episodio II" e "Casino Royale", ad esempio), il divo ha poi veicolato sulle sponde altri personaggi del jet set, ospiti della sua villa. Intanto, dopo oltre vent'anni il Como è tornato in Serie A, con una proprietà guidata dai fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono (Forbes gli attribuisce un patrimonio da oltre 40 miliardi di dollari). E la società, mentre cerca di salvarsi nella stagione 2024-25, sta cercando di aumentare l’appeal. Anche grazie al nuovo presidente Mirwan Suwarso (ex manager di Sent Entertainment, l’azienda dei due fratelli) che punta a far diventare Como "la destinazione mondiale del turismo calcistico". Sugli spalti del "Senigallia" sono quindi iniziati ad apparire tanti volti noti di Hollywood, da Hugh Grant a Keira Knightley, fino ad Adrien Brody, per seguire le partite casalinghe della squadra. A vedere le immagini dei divi in tribuna nel piccolo stadio, qualcuno si è domandato se fossimo finiti in un multiverso...