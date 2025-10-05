Holly Johnson in concerto a Milano per una serata nel tempio del piacere

L'ex voce dei Frankie Goes To Hollywood arriva al teatro Arcimboldi il 6 ottobre per il suo tour celebrativo dei 40 anni dell'album "Welcome to the Pleasuredome"
Leggenda della musica anni 80 e icona globale LGBTQ+ Holly Johnson sarà in concerto al teatro Arcimboldi di Milano lunedì 6 ottobre per la tappa italiana del suo "Welcome to The Pleasuredome 40th Anniversary Tour", che celebra quattro decenni dall'iconico album di debutto dei Frankie Goes to Hollywood. "Non riesco a credere che siano passati 40 anni da quando 'Welcome to The Pleasuredome' è esploso sulla scena - dice Holly Johnson -. È stato un viaggio incredibile. Sono entusiasta di celebrare questo traguardo con un tour speciale per i fan e, si spera, un cofanetto per il 40° anniversario. Restate sintonizzati...".
Dopo i suoi acclamati show del 2023, Holly Johnson torna sul palco con una nuovissima produzione che include i successi senza tempo che hanno reso i Frankie Goes to Hollywood una delle band più influenti degli anni 80. I fan possono aspettarsi di ascoltare brani iconici come la hit "Relax", "Two Tribes" e l'eterea "The Power of Love". I Frankie Goes to Hollywood hanno fatto irruzione nella scena musicale degli anni 80 con l'uscita del loro singolo di debutto del 1983 "Relax". Il brano si è rivelato essere uno dei singoli più di successo e controversi del decennio, ha venduto oltre 2 milioni di copie solo nel Regno Unito, classificandosi tra i 10 singoli più venduti di sempre.
È rimasto nelle classifiche per un record di 37 settimane ed è stato bandito dalla Bbc che si rifiutò di trasmetterlo a causa del contenuto sessuale. "Relax" è rientrata nelle classifiche dopo l'uscita del loro secondo singolo "Two Tribes", cementando ulteriormente il posto della band nella storia della musica con due singoli presenti in prima e seconda posizione della classifica. L'album ha prodotto tre singoli di successo consecutivi con l'uscita di "The Power of Love" ed è diventato uno degli album più venduti a livello internazionale. Holly è passato al successo da solista con l'uscita di "Blast", che celebra anch'esso 35 anni e ha prodotto successi come "Love Train", "Americanos", "Heavens Here" e "Atomic City".
