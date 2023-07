Hell Raton e Nitro, i rapper assolti per una rissa in Sardegna

Hell Raton e Nitro, insieme ad Alessandro Padiglia e Stefano Prasciolu, sono stati assolti dall'accusa per non aver commesso il fatto. Altri quattro imputati sono stati invece assolti perché non si è raggiunta la prova della loro partecipazione (Giuseppe Isola, Paolo Meloni, Luca Padiglia e Ignazio Pisano), mentre in tre (Andrea Schirru, Mattia Curreli e Mirko Antonio Maxia) sono stati ritenuti colpevoli e condannati a un anno e otto mesi di reclusione. Tutti gli imputati erano accusati di lesioni personali aggravate.

Nel corso del processo gli avvocati Andrea De Silvestri e Giovanni Campus hanno dimostrato che i due artisti non avevano partecipato alla serata poi sfociata in rissa. Tutti e dodici, però, erano stati indicati a suo tempo dalle tre vittime perché riconosciuti attraverso delle immagini consultate nei social, ma nel corso del dibattimento sono iniziati a emergere i dubbi.

Tre ragazzi pestati a sangue in Saredegna

Secondo l'accusa, nel gennaio del 2015 il gruppo avrebbe preso parte a una rissa scoppiata in una discoteca-ristorante alle piscine comunali di Ortacesus, nella località chiamata Is Arenas, dove tre ragazzi vennero pestati a sangue. La lite era divampata dopo gli apprezzamenti a una ragazza. I legali di Hell Raton e Nitro avevano da subito ribadito l'assoluta estraneità ai fatti contestati ai propri assistiti che quel giorno - rimarcarono più volte - non solo non avrebbero preso parte alla serata, ma non sarebbero stati nemmeno in Sardegna.