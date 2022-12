Hayao Miyazaki è pronto a tornare, annunciato il nuovo film del maestro dell'animazione "How do you live?"

Il film era in lavorazione da almeno tre anni, da quando cioè il maestro dell'animazione giapponese aveva "smentito" di volersi ritirare, come da lui stesso dichiarato poco più di sette anni fa. Sul sito ufficiale della casa di produzione è comparso anche il primo poster ufficiale della pellicola in cui si vede una creatura simile a un uccello disegnata a mano con un occhio incastonato sotto il becco.

Niente pensione quindi, bensì un nuovo lavoro in arrivo per il maestro, che compirà 82 anni il prossimo 5 gennaio 2023. "How Do You Live?", titolo provvisorio, è tratto dall'omonimo romanzo di formazione del 1937 di Genzaburo Yoshino, ed è la storia di un ragazzo di una ricca famiglia che impara a conoscere la povertà e la discriminazione attraverso il rapporto con lo zio.

La trama

Nel romanzo di Yoschino, il cui titolo in italiano è "E voi come vivrete?", il protagonista si chiama Jun'ichi Honda ed è studente del secondo anno di scuola media (15 anni) conosciuto con il soprannome di Coper, derivante dal nome dell'astrofisico polacco Nicolò Copernico. Quando suo padre, dirigente di banca, muore, sua madre, una cameriera incapace di mantenerlo, lo manda a vivere dallo zio, con il quale il giovane sperimenterà la sua crescita spirituale. Ci sono molti figli di uomini d'affari, professori universitari e dottori tra i suoi nuovi compagni di classe e gli argomenti delle lezioni spaziano dalle aree sciistiche, al cinema, a Ginza e alle località estive. Coper sperimenta e osserva vari eventi nella vita scolastica con gli amici. Lo zio gli racconta una storia al giorno, ognuna delle quali tratta temi quali "la visione delle cose", "la struttura della società", "le relazioni" e simili, nello stile di una nota scritta. Alla fine, Coper risponde allo zio scrivendogli similmente una nota in cui spiega come condurrà il suo futuro modo di vivere. Il romanzo finisce con il narratore che domanda direttamente al lettore: "E tu come vivrai?"

Il romanzo è diventato ben presto un'opera molto popolare per l'educazione artistica classica, non solo giapponese, ed è spesso considerata letteratura per bambini.

La carriera

Oscar per il miglior film di animazione nel 2003 (RPT 2003) con 'La città incantata', dopo il suo lungometraggio del 2013 'Si alza il vento', Miyazaki, che compirà aveva annunciato il ritiro. Quattro anni dopo, però, la sua società di produzione aveva spiegato che il regista avrebbe rinunciato alla pensione per realizzare quello che sarebbe stato "il suo ultimo film, considerando la sua età". A novembre, intanto, sono state aperte tre sezioni del nuovo parco a tema giapponese Ghibli, ispirato ai film più famosi del regista giapponese come "Il castello errante di Howl", "Il mio vicino Totoro" e "Kiki consegne a domicilio".

Dall'inizio degli anni Settanta Miyazaki ha conquistato generazioni di spettatori con capolavori per la tv e il cinema, da "Heidi" a "Conan il ragazzo del futuro", da "La città incantata" (premiato con l'Oscar per il miglior film d'animazione e l'Orso d'oro a Berlino) a "La principessa Mononoke", passando da "Porco rosso" a "Si alza il vento".

Lungo i suoi lavori ha esplorato temi come il rapporto tra progresso e natura, sempre più ferita dall'uomo, il timore della perdita delle proprie radici, il legame prezioso con l'infanzia e la riscoperta dei valori di amore e rispetto reciproco. Argomenti che tornano anche in "How do you live?", tratto dall'omonimo romanzo di formazione del 1937, che lo stesso maestro ha definito il suo libro per l'infanzia preferito. Protagonista della storia è il 15enne Junichi Honda, soprannominato Koperu, che dopo la morte del padre deve affrontare il radicale cambiamento della propria realtà fra traumi e tradimenti. Gli sarà di grande aiuto lo zio, con il quale è andato a vivere.

L'annuncio del ritiro e la smentita

La decisione di ritirarsi nel 2013, anno di uscita del suo undicesimo film, "Si alza il vento" (presentato alla Mostra del Cinema di Venezia). Ma già nel 2017 Miyazaki aveva annunciato di essere nuovamente al lavoro ad un nuovo progetto e sul sito dello studio Ghibli era comparso l'annuncio per la ricerca di animatori per il lungometraggio, un lavoro la cui durata era stimata a circa tre anni, ma che ne ha richiesti invece cinque. Nel 2021 poi dopo aver festeggiato i suoi 80 anni, il 5 gennaio, il maestro aveva annunciato l'arrivo del suo "How do you live?".