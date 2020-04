Harrison Ford pilota indisciplinato: il suo atterraggio fa infuriare la torre di controllo

Harrison Ford fa l'indisciplinato in un piccolo aeroporto nella zona di Los Angeles e manda su tutte le furie la torre di controllo. Secondo quanto scrive Tmz, l'attore, 77 anni, era appena atterrato all'aeroporto di Hawthorne ed è passato dalla pista di atterraggio a quella di rullaggio ignorando l'ordine di fermarsi di un operatore. Si è trovato così nelle vicinanze di un altro aereo che stava praticando delle manovre di emergenza.

"Può attendere? Traffico in pista", gli avrebbe detto la torre di controllo appena atterrato.. Ford invece ha accelerato attraversando la pista. Si è poi scusato dicendo di aver sentito l'esatto opposto di quanto richiesto. Anche se non c'è stato pericolo di collisione, l'incidente è ora sotto indagine.

Harrison Ford resterà lʼunico Indiana Jones

Sembra che, stando a quanto riferisce TMZ, Harrison fosse in procinto di rinnovare e aggiornare la sua licenza in modo da poter continuare a partecipare a operazioni di soccorso. Nel corso degli anni infatti l'attore pilota ha svolto missioni umanitarie ad Haiti, ha lavorato con l'Operazione Smile e ha contribuito a salvare alcuni escursionisti bloccati nel Wyoming.

Questo "incidente" potrebbe avere delle ripercussioni sul rinnovo della sua licenza.



Non è la prima volta che l'attore si trova in situazioni di pericolo con il suo aereo. L'anno scorso è atterrato su una pista sbagliata in un altro aeroporto di Los Angeles

