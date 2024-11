Halsey per rinascere impersona 18 icone del pop-rock: ecco "The Great Impersonator"

Halsey è tornata e per ripartire dopo un periodo difficile a causa di grossi problemi di salute, l'artista americana ha messo insieme 18 brani in cui esplora il tempo e il destino, e che tipo di artista sarebbe se fosse esistita in decenni diversi. È questo "The Great Impersonator", un album ricco e multiforme, in cui in ogni brano Halsey si rifà a un'icona del pop-rock, da Joni Mitchell a Bjork, passando David Bowie, Tori Amos, Cher, Bruce Springsteen e tanti altri. Un'impersonificazione completa al punto che per preparare il lancio del disco Halsey ha fatto una campagna social in cui per ogni canzone si è presentata con le fattezze dell'artista che l'ha ispirata.