La star di "Catwoman", 58 anni, si è immortalata in una mise da spiaggia sensuale con tanto di cappello di feltro mentre si copre il viso con il telefono. Oltre al selfie allo specchio, la Berry ha anche condiviso una foto con il suo pigiama festivo: una maglietta verde oversize del Grinch.



"Non riesco a decidere se voglio essere cattiva o carina questo Natale, ma mi sto divertendo moltissimo", ha sottotitolato l'attrice postando il carosello di immagini delle vacanze, tra le quali anche una abbracciata al fidanzato: “Buon Natale a tutti!

Non è chiaro se la figlia sedicenne di Berry, Nahla, e il figlio di 11 anni, Maceo, si siano uniti a loro in vacanza o se abbiano trascorso le vacanze con il ramo paterno della famiglia. Berry condivide la figlia maggiore con l'ex Gabriel Aubry e il figlio più giovane con l'ex Olivier Martinez.