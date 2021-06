H.E.R. regina dell'r&b contemporaneo: ecco il primo album dopo 4 Grammy e un Oscar

È uscito "Back of my mind" , il primo attesissimo album di H.E.R ., fresca vincitrice di quattro Grammy Award e un Oscar, diventata un’icona in piena esplosione del movimento Black Lives Matter grazie all'inno "I Can’t Breathe". Composto da 21 tracce, il disco include una serie di collaborazioni con super ospiti come Chris Brown, Ty Dolla $ign, Cordae, Lil Baby, Thundercat, Yung Bleu, DJ Khaled, Bryson Tiller, e YG.I produttori Hit-Boy, Kaytranada, Cardiak, Rodney Jerkins, DJ Camper e molti altri, contribuiscono alla creazione di una produzione affascinante, lasciando comunque sempre al centro la voce di Gabriella Wilson .

Dall’essenza r&b, "Back of my mind" mostra appieno la versatilità come cantautrice e polistrumentista di H.E.R. "Questi brani nascono da sentimenti e pensieri che sono sempre stati lì, in fondo alla mia mente. È anche dove vivo, qualche volta. Di alcune cose ne parlo nella mia musica e altre ancora ho avuto paura di dirle o di ammetterle. È liberatorio poter essere vera nell’esprimermi", ha commenta la cantautrice statunitense.

H.E.R. ha iniziato il 2021 in maniera grandiosa, vincendo 2 Grammy Award (Song of the Year per “I Can’t Breathe” e Best R&B Song per il suo contributo nel brano di Robert Glasper “Better Than I Imagined”), e conquistando poi un Oscar per la Migliore canzone originale, “Fight For You”, tratta dal film "Judas and the Black Messiah".

Dal 2016 ha pubblicato due raccolte, ”H.E.R." e "I Used to Know Her" Volume 1”con cui si è fatta conoscere ed apprezzare: la seconda è stata inoltre nominata ai Grammy nella categoria album dell’anno mentre ha vinto come Best R&B Album e come Best R&B Performance per la collaborazione con Daniel Caesar.