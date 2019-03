Sono passati cinque anni da quella "separazione cosciente" diffusa via comunicato stampa che sanciva l'addio tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin. I due hanno continuato a mantenere buoni rapporti. L'ultimo esempio sono gli auguri via Instagram che lei ha fatto all'ex per il 42esimo compleanno, con tanto di selfie insieme. Inoltre al party per il frontman dei Coldplay c'era anche l'attrice, che ha aiutato a organizzare insieme all'attuale fidanzata di lui, Dakota Johnson.