Guns N' Roses contro negozio d'armi online: "Usa il nostro nome"

Pistole e rose, di nome...

ma non di fatto. I Guns N' Roses, la storica rock band americana di Axl Rose e Slash, si schiera contro un'armeria online colpevole di utilizzare un nome "sospettosamente" simile a quello del gruppo musicale per la vendita sul Web dei suoi prodotti. Così la società "Texas Guns and Roses" è stata citata in giudizio dalla rockstar e dai suoi compagni, perché con quel nome indurrebbe i consumatori a credere di avere qualcosa a che fare con loro, che, invece, in alcun modo, vogliono essere associati alla vendita di armi. Primo colpo messo a segno dall'azione giudiziaria? Il sito di vendita di armi online non è più raggiungibile.