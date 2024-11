Grido torna con il nuovo album "Musica Eterna"

Il significato di "Musica Eterna" che Grido così racconta: "L'album Musica Eterna è un viaggio interiore attraverso il mio tempo, connettendo passato, presente e futuro in un'unica visione di crescita e consapevolezza. Ogni traccia rappresenta per me un momento di evoluzione: dalle radici che ci legano al passato, alla luce che illumina la nostra identità nel presente, fino alle speranze e alle sfide del futuro. Questo album simboleggia per me la maturità raggiunta, il risultato di esperienze vissute e cicatrici che diventano forza. La musica diventa il linguaggio universale che unisce il tutto, eternamente vivo, e ci guida verso un destino senza fine".