Grave lutto per Lorenzo Fragola: è morto suo papà Davide

Grave lutto per Lorenzo Fragola. E' morto suo papà , Davide Fragola. Aveva 56 anni ed era malato da tempo. Stimatissimo componente della Squadra mobile di Catania, era diventato noto all'epoca della partecipazione di Lorenzo a X Factor, per aver accompagnato il figlio in quella avventura che gli aprì le porte della discografia.