Goran Bregovic pronto a riconquistare il Teatro degli Arcimboldi

L'anno scorso, a febbraio, aveva letteralmente conquistato con la forza vitale della sua musica l'intero Teatro degli Arcimboldi che aveva ricambiato con fiumi di applausi e mazzi di fiori. La gioia incontenibile risvegliata dalla sua anima energica e leggera aveva contagiato la platea che aveva messo in atto una ribellione alla compostezza e si era lasciata andare a danze gitane, urla e fischi di giubilo. Ora Goran Bregovic torna il 13 aprile sempre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e promette ancora di risvegliare l'anima gitana che è in ognuno di noi.

Il maestro bosniaco torna con il suo tour "Three letters from Sarajevo" per cantare le divisioni religiose che lui stesso ha vissuto nel suo Paese e lanciare un appello all'unione. Le sue armi sono quelle dell'ironia, della conoscenza e della forza che può avere solo chi ha vissuto una guerra.



Le composizioni di Goran Bregovic mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock dando vita a una musica che ci sembra istintivamente di riconoscere e alla quale il nostro corpo difficilmente sa resistere. Ad accompagnarlo la sua Orchestra per matrimoni e funerali.



