Goodboys: "Vi abbiamo fatto ballare tutti con un successo di più di 60 anni fa"

E' stato il ballo virale di quest'estate, dilagando in radio ma soprattutto via social: su Tik Tok ha superato abbondantemente il miliardo di views. Eppure ha più di 60 anni di vita. Si tratta di " Bongo Cha Cha Cha ", storico successo di Caterina Valente del 1959 riportato a nuova vita dai dj e produttori inglesi Goodboys .

Una tendenza non solo italiana, ma che ha preso piede anche in Germania ed in America, nata passo dopo passo grazie alla presenza della versione originale del brano nella colonna sonora dell'ultimo film di "Spiderman". Caterina Valente è stata tra le artiste italiane più cosmopolite del '900, una delle prime a inseguire i nuovi ritmi provenienti negli anni 60 dall'America Latina e proprio all’America Latina e a un senso esotico tutto anni 60 fa riferimento il brano "Bongo Cha Cha Cha" riportandoci a un mondo che ”forse è fantasia o nulla più".

I Goodboys, dei DJ Producer inglesi che hanno collezionato diversi dischi di platino totalizzando più di 2,5 miliardi di stream in totale a oggi e meglio conosciuti per le loro collaborazioni recenti coi Meduza in "Piece Of Your Heart" e "Lose Control" che da sole hanno totalizzato più di un miliardo di stream.

Come avete scoperto "Bong Cha Cha Cha"?

E' buffo pensarci ma la prima volta che abbiamo sentito la canzone è stato su Tik Tok. Ricordo che continuava a ripresentarsi sul nostro feed e così ci siamo chiamati una notte dicendo: "Qualcuno deve fare una versione dance di questa canzone... dobbiamo farla noi alla svelta o ci penserà qualcun altro!".

Vi aspettavate di avere un simile successo con questo disco?

Uno ha sempre la speranza che una canzone possa avere successo ma non si può mai sapere. Questo pezzo è così divertente e ritmato, che credo che la prima cosa che volessimo fare fosse portare un po' di gioia e felicità alla gente dopo quegli ultimi 18 mesi che tutti noi abbiamo dovuto affrontare. E' una tale benedizione che così tante persone l'abbiano apprezzata.

Conoscevate l'artista Caterina Valente? E cosa sapevate di lei?

Caterina Valente è un'artista incredibile dallo straordinario talento. Abbiamo scoperto il suo lavoro durante questa produzione e abbiamo provato a ricreare la nostra versione in un modo che catturasse l'energia della sua registrazione originale. E' un onore per noi aver dato nuova vita a questo brano e permettere alle generazioni più giovani di goderne.