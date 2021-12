"Golden Globe", Paolo Sorrentino tra i candidati per il miglior film straniero

La location per la cerimonia di consegna dei Golden Globe non è stata ancora decisa. Intanto si scopre che la Nbc, il canale che storicamente ospitava la diretta televisiva dei premi, ha scelto di non mandare in onda la cerimonia come segno di protesta: fino allo scorso anno sugli 89 membri non c'era nessun giornalista nero.

Una nuova sfida dopo la delusione agli Efa, gli European Film Awards, dove il regista è rimasto fuori dai premi. Paolo Sorrentino era candidato con "E' stata la mano di Dio" per il miglior film, la miglior regia e la migliore sceneggiatura.

"Il film fa la sua marcia lenta e vediamo che succede, si vive alla giornata", aveva detto Sorrentino a novembre, alla prima del film che l'Italia ha candidato alla selezione per gli Oscar e ha già in tasca il Gran Premio della Giuria a Venezia 78 e il premio Mastroianni al protagonista Filippo Scotti. Le speranze di piantare di nuovo il tricolore ad Hollywood, sette anni dopo il trionfo della "Grande Bellezza", sono vive, nonostante la delusione agli Oscar europei.

GLI ALTRI CANDIDATI: DA LADY GAGA A SPIELBERG - Steven Spielberg e Denis Villeneuve, rispettivamente con "West Side Story" e "Dune", sono tra i candidati nella categoria "miglior regista". Con loro anche Maggie Gyllenhaal per "The Lost Daughter", Kenneth Branagh per "Belfast" e Jane Campion per "The Power of the Dog". Lady Gaga è invece candidata come miglior attrice in un film drammatico per il ruolo di Patrizia Reggiani in "House of Gucci". "Luca", diretto da diretto da Enrico Casarosa, è tra i candidati per il miglior film d'animazione.

