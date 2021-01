"Godzilla vs. Kong": ecco le prime immagini del nuovo scontro tra Titani

E' stato diffuso il primo trailer ufficiale di uno dei film più attesi del 2021: " Godzilla vs. Kong ". Diretto da Adam Wingard, il film mette faccia a faccia due "enormi" leggende del cinema. Nel cast figurano tra gli altri, Alexander Skarsgard ("Big Little Lies"), Millie Bobby Brown (di "Stranger Things") e Rebecca Hall ("Christine", "La genesi di Wonder Woman").

La vicenda prende il via quando Kong e i suoi protettori intraprendono un viaggio per trovare la sua vera casa, insieme a una giovane ragazza orfana con cui il gorilla ha stretto un legame forte. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che semina distruzione in tutto il mondo. Lo scontro tra le due creature e' solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Il trilaer recita un "prossimamente al cinema" perché la data di uscita ancora non è stata stabilità, complice la grande incertezza della situazione delle sale ancora legata alla pandemia di coronavirus. A completare il cast ci sono Brian Tyree Henry ("Joker", "Spider-Man: Un nuovo universo"), Shun Oguri ("Weathering with You - La ragazza del tempo"), Eiza González ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw"), Julian Dennison ("Deadpool 2"), con Kyle Chandler ("Godzilla II: King of the Monsters") e Demián Bichir ("The Nun: La vocazione del male", "The Hateful Eight").

