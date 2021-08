Il batterista degli Offspring rifiuta il vaccino: la band lo caccia

Il gruppo pop-punk americano degli Offspring ha deciso di allontanare momentaneamente il batterista Pete Parada perché ha deciso di non sottoporsi al vaccino contro il Covid. A renderlo noto, tramite un post un Instagram, è lo stesso musicista che milita nella band dal 2007. La decisione, spiega Parada, arriva su consiglio medico: l'uomo infatti soffre della sindrome di Guillain-Barrè , una malattia del sistema nervoso, e "per molte persone come me i rischi sono maggiori dei benefici".

Il batterista, come ha raccontato lui stesso sui social, ha avuto "il Covid in forma lieve e sono sicuro di poterlo gestire di nuovo, ma non sono certo di poter sopravvivere di nuovo alla sindrome. Ne sono affetto da quando ero bambino e ultimamente, per mia sfortuna, è peggiorata".

"Siccome non sono più in grado di ottemperare a quello che sembra sempre più un obbligo imposto dall'industria musicale, è stato deciso che non è sicuro che sia in giro e vada in studio con la band". Parada ha deciso di condividere questo messaggio con tutti i suoi fan "per far sentire meno solo chi sta sperimentando lo stesso tormento e il medesimo senso di isolamento derivante dall'essere messo da parte".

Gli Offspring, che lo scorso aprile hanno pubblicato l'album Let the Bad Times Roll, non hanno ancora commentato pubblicamente la vicenda, anche se Parada ha chiarito di "non avercela con loro, che hanno solo preso la scelta migliore per il futuro del gruppo. Ma il non poter rivedere i miei fan e stare a contatto con loro mi mancherà più di quanto io possa esprimere a parole".