Paul McCartney si è vaccinato: "Fatelo anche voi... è cool"

Che fosse un sostenitore del vaccino contro il Covid lo aveva più volte dichiarato. E adesso anche Paul MacCartney ha ricevuto la sua prima dose. Lo ha reso noto lui stesso pubblicando la classica foto in cui, con mascherina sul volto e cappellino di lana in testa, viene vaccinato accanto alla quale l'ex Beatle incoraggia tutti a seguire il suo esempio: "Fatelo anche voi, è cool".

L'immagine ha raggiunto in pochissimi minuti migliaia di commenti da parte dei fan. McCartney aveva già più volte parlato della necessita di combattere il Coronavirus attraverso la vaccinazione, esortando le persone a vaccinarsi.

Come quando lo scorso anno, in piena pandemia, lanciò il suo ultimo album “McCartney III“, realizzato proprio durante il lockdown nella sua fattoria dell’East Sussex e in un'intervista alla BBC disse: "Io farò il vaccino e non mi lascerò fuorviare dia messaggi dei no vax che stanno prendendo sempre più piede".

Pochi mesi fa poi aveva nuovamente parlato a favore del vaccino spiegando: "Ci farà uscire da tutto questo. Penso che ce la faremo, so che ce la faremo...".