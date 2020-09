Gli eredi di Leonard Cohen sul piede di guerra contro Trump per l’utilizzo di "Hallelujah"

LEGGI ANCHE > Usa 2020, i Rolling Stones minacciano di fare causa a Trump: "Non usi la nostra musica nei suoi raduni"

"Siamo sorpresi e sconcertati dal fatto che la Convention Nazionale Repubblicana abbia trasmesso il brano nonostante avessimo specificamente rifiutato la loro richiesta, così come dal tentativo sfacciato di sfruttare e politicizzare Hallelujah, una delle canzoni più importanti del catalogo di Cohen", ha detto Michelle L. Rice, rappresentante legale della Cohen Estate. E ha aggiunto: "Se avessero chiesto un'altra canzone come 'You Want It Darker', con la quale Leonard ha vinto un Grammy postumo nel 2017, avremmo potuto considerarne l’approvazione".

Il brano utilizzato durante i fuochi d’artificio che hanno chiuso la convention è la versione di Tori Kelly registrata per la soundtrack di "Sing". Lo stesso Kelly ha scritto su Twitter: "Vedo che scrivete della mia versione di Hallelujah, ma né io né il mio team abbiamo ricevuto una richiesta".

L’uso non autorizzato di "Hallelujah" è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di polemiche tra Trump e agli artisti le cui canzoni sono state usate in campagna elettorale. Nel Young, Rolling Stones, Tom Petty, Village People, Prince, Aerosmith sono solo alcuni di quelli che si sono lamentati e hanno minacciato azioni legali.

TI POTREBBE INTERESSARE: