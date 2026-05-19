Gli Aqua si separano, celebri nel '97 con la hit "Barbie Girl"

Per gli Aqua si tratta della terza separazione dopo quelle del 2007 e del 2012 seguita all'ultimo album "Megalomania". Si erano ricomposti nel 2016 per esibirsi dal vivo: "Quando si sta insieme per così tanto tempo, si impara anche a capire quando è il momento di proteggere ciò che si è costruito insieme. Per noi, questo sembra il momento giusto per salutarci, mentre i ricordi sono ancora vivi e l'amore per la musica, per la nostra storia e gli uni per gli altri è ancora intatto. Dal profondo del nostro cuore: grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Grazie per l'amore, l'energia, il supporto e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Da questo momento in poi, solo amore e gratitudine", conclude il lungo post su Instagram.