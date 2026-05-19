Gli Aqua si separano, celebri nel '97 con la hit "Barbie Girl"

"Dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo". Lo annuncia sui social la band danese degli Aqua, divenuta celebre nel 1997 per la hit "Barbie Girl".
"Gli Aqua sono stati una parte enorme delle nostre vite e, insieme, abbiamo avuto la possibilità di vivere molto più di quanto avessimo mai osato sognare. Abbiamo viaggiato in tutto il mondo innumerevoli volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre".
Non è la prima volta
Per gli Aqua si tratta della terza separazione dopo quelle del 2007 e del 2012 seguita all'ultimo album "Megalomania". Si erano ricomposti nel 2016 per esibirsi dal vivo: "Quando si sta insieme per così tanto tempo, si impara anche a capire quando è il momento di proteggere ciò che si è costruito insieme. Per noi, questo sembra il momento giusto per salutarci, mentre i ricordi sono ancora vivi e l'amore per la musica, per la nostra storia e gli uni per gli altri è ancora intatto. Dal profondo del nostro cuore: grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Grazie per l'amore, l'energia, il supporto e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Da questo momento in poi, solo amore e gratitudine", conclude il lungo post su Instagram.