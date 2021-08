A quarant’anni dall'ultimo album, "The Visitors" del 1981, gli Abba tornano con nuove canzoni in uscita, stando a quanto riferisce The Sun, venerdì prossimo. Dopo quattro decenni di silenzio quindi e un anno e mezzo di pandemia Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Frida Lyndstad sono pronti per pubblicare nuova musica. E dare il via, finalmente, al loro ABBAtar Voyage tour, uno show realizzato con la tecnologia degli ologrammi e già in cantiere da prima che il Covid obbligasse alla chiusura dei teatri.

Il gruppo si era sciolto nel 1982, per poi riunirsi nel 2016, solo per un evento privato, in occasione del 50esimo anniversario del primo incontro fra Bjorn e Benny. Al momento non è certo però se le nuove canzoni saranno inserite all’interno di un album o se saranno rilasciate come singoli.

Nel 2018 la band aveva già annunciato il ritorno in studio per l'incisione di due nuovi brani, di cui uno intitolato I Still Have Faith In You. A causa della pandemia però l’uscita delle canzoni era stata posticipata e adesso ai due brani ne saranno aggiunti altri inediti.

In quanto allo show, una fonte ha riferito a The Sun che "Bjorn, Benny, Agnetha e Anni-Frid saranno presenti nella serata di apertura dello spettacolo", che dovrebbe debuttare il mese prossimo: "E finalmente sveleranno i loro Abba-tar, ovvero ologrammi di se stessi che si esibiranno e parleranno al pubblico. Sarà come fare un passo indietro nel tempo per chi sta guardando!".

Leggi Anche Gli Abba di nuovo insieme dopo otto anni

Björn, 76, Benny, 74, Agnetha, 71, e Anni-Frid, 75, hanno collaborato con il creatore di Pop Idol Simon Fuller per dare vita all'idea di questo show e i piami erano già sulla carta nel 2019, ma la pandemia ha ostacolato la loro realizzazione.

Diventati tra gli artisti pop di maggior successo della storia della musica dopo aver vinto l'Eurovision Song Contest nel 1974 con "Waterloo", gli Abba hanno venduto più di 500 milioni di dischi.

Leggi Anche Mamma mia! Gli Abba riuniti cantano insieme per una sera

Lo spettacolo teatrale basato sul loro album "Mamma Mia!", viene rappresentato in tutto il mondo e l'adattamento cinematografico del 2008 ha incassato più di 600 milioni di sterline.