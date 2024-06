Glen Hansard torna in Italia per presentare il nuovo album

Nato a Dublino nel 1970 Hansard si è imposto all’attenzione internazionale grazie alla partecipazione al film di Alan Parker "The Commitments", in cui interpreta la parte del chitarrista Outspan Foster. Ha successivamente fondato la band di culto The Frames nel 1990 divenendo uno dei musicisti irlandesi più apprezzati e acclamati a livello internazionale. In quegli anni le sue ambizioni al rock e folk si sono alternate a momenti di intimità e quiete, durante i quali ha coltivato la sua carriera solista. Il primo progetto realizzato con Markéta Irglová, The Swell Season, risale al 2006 ed è subito un successo: il disco si trasforma in un film, "Once", che diventa un piccolo caso in America, fino a ottenere ben due nomination ai Grammy per la colonna sonora. Due anni dopo il brano "Falling Slowly", con la collaborazione di Irglová, si aggiudica l’Oscar come miglior canzone originale per Once. Nel 2009 con The Swell Season pubblica l’album "Strict Joy", e nel 2023, a più di dieci anni di distanza dall’ultima uscita discografica, arriva una nuova canzone, "The Answer Is Yes". Negli ultimi anni si è dedicato al suo progetto solista, alternando momenti con la storica band The Frames. "Rythm and Repose" è il primo lavoro di studio da solista (2012), seguito tre anni dopo da due dischi pubblicati a poca distanza l’uno dall’altro. Con "Between Two Shores" (2018) l’artista porta a compimento il personale processo di evoluzione musicale, tra nuove influenze ed eventi personali che plasmano la sua abilità di scrittura. Il successivo lavoro in studio "This Wild Willing" (2019) ha riscosso il plauso della critica italiana e internazionale unendo originalità e semplicità ed esprimendo la direzione artistica inedita intrapresa da Hansard, tra innovazione, invenzione e sperimentazione.