Torna Giornate del Respiro, la quinta edizione del festival di arti performative

Sempre in prima regionale Antonio Tagliarini, in scena con la poetessa sound-artist e performer Gaia Ginevra Giorgi, con il nuovo lavoro "La foresta trabocca" (12 e 13 giugno alle ore 21:00), tratto dal romanzo omonimo di Ayase Maru. Il collettivo bolognese Ateliersi, noto per le inedite sperimentazioni visive, propone "We did it!, esperienza scenica ambientata in un prossimo futuro (9 giugno alle ore 20:00 nel suggestivo Lazzaretto nel borgo Sant’Elia e in replica 10 giugno alle ore 21 a Sa Manifattura). Il provocatorio progetto "Pretend it’s a toilet" dell’artista, ricercatrice e performer milanese Sara Leghissa ragiona sulle dinamiche di potere tra i corpi (dal 10 al 12 giugno alle ore 18:00, Bagni Pubblici in piazza Costituzione) mentre in prima nazionale la giovane Violetta Cottini con "Do fairies have the tail?" mette in scena una ricerca sull’invisibile a partire dal mondo delle fate (10 giugno alle 19:00 a Sa Manifattura).