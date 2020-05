Giornata dei Camici Bianchi, il presidente del Senato Casellati incontra Mogol e Ferzan Ozpetek

LEGGI ANCHE >

Ferzan Ozpetek vuole dedicare una giornata ai camici bianchi

"Dal Senato, arriva un segnale di straordinario significato - ha dichiarato il presidente Casellati - sono molto soddisfatta per la risposta corale che ha ottenuto questa iniziativa. Una bella prova di unità nazionale".

La Casellati ha aggiunto: "La Giornata dei Camici Bianchi è per non dimenticare il grande coraggio, il grande lavoro che i medici, gli infermieri e tutto il personale fanno ogni giorno. Senza orari e senza tregua. Per la grande responsabilità che da sempre dimostrano, è tempo di dare un fine mese con più soldi in tasca. Grazie a loro, è stato possibile affrontare con successo l’emergenza sanitaria. Grazie a loro, l’Italia può riaprire i battenti e i cittadini possono alzare le saracinesche di tutte le attività, guardando con fiducia al futuro loro e dei loro figli".

TI POTREBBE INTERESSARE: