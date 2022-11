Giorgia torna dopo sei anni e sperimenta con Mahmood

Leggi Anche Giorgia ricorda la mamma di Alex Baroni, morta per il coronavirus

Sul canale YouTube ufficiale dell’artista 51enne sarà online il cortometraggio diretto da Rocco Papaleo, in cui Giorgia, camminando per le strade di Roma, chiede alla gente comune "Cosa vuol dire essere normale?". Al centro c'è infatti il concetto di "normale" e tutte le sue diverse sfumature. Le personali definizioni che emergono da questa domanda diventano un ritratto vivo e sincero delle diversità e delle somiglianze che caratterizzano ogni individuo.

A 51 anni Giorgia, anche in un brano particolarissimo come "Normale", dimostra di essere capace di virtuosismi tipici delle grandi star d’Oltreoceano. E dimostra la voglia di sperimentare che non è mai mancata a una delle più grandi artiste del panorama italiano. I rumors la vogliono sul palco del Festival di Sanremo dopo 22 anni, nel 2001 arrivò seconda con "Di sole e d’azzurro". Ma la cantante, con il suo solito riserbo, non lascia trapelare niente. Riserbo che l'ha sempre contraddistinta anche nella vita privata, dopo la storia d'amore con Alex Baroni (di recente ha ricordato sui social la madre del suo ex morta di Coronovirus), la cantante ha ritrovato il sorriso con il compagno Emanuel: la coppia ha un figlio di 12 anni, Samuel.